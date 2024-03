Aborto spontaneo a inizio gravidanza: colpa dell’affaticamento?

Una domanda di: Rossana

Ho quasi 42 anni sono rimasta incinta circa 7 settimane fa. All’improvviso il 25 febbraio forse perchè mi sono affaticata, ho avuto delle perdite e sono corsa al Pronto Soccorso. Si sono accorti che il battito del bimbo era quasi assente, ad un certo punto non si vedeva più battito. Mi hanno consigliato di rifare l’eco entro 48 ore. Mi hanno rifatto le beta che erano a 6000 non molto alte per essere alla 7^ settima circa, e poi l’eco che non dava segnali nel battito. Mi hanno detto di aspettare 3 giorni e rifare le beta. Se non c’è un aumento significativo sarà un aborto interno. È possibile che aumentino all’improvviso le beta in una situazione di questo tipo?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Rossana,

i dati ecografici ed ormonali confermano purtroppo che la gravidanza si è interrotta. La possibilità che la gravidanza prosegua oltre la 6^ – 8^ settimana è intorno al 22% – 25% in una donna di 42 anni. Queste perdite abortive sono dovute a uno sbilanciamento cromosomico dell’embrione che può essere confermato da esame citogenetico.

Perdere la gravidanza nel primo trimestre per uno sforzo fisico è impossibile quindi non si colpevolizzi senza motivo. Un saluto cordiale.

