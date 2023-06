Aborto spontaneo: attendere l’espulsione spontanea o sottoporsi al raschiamento?

Una domanda di: Martina

Gentile dottore,

sono alla 5^ settimana di gravidanza + 3 giorni (secondo il calcolo ostetrico). Ho fatto l’ecografia e si è vista solo la camera gestazione con un piccolo puntino, l’embrione. Le beta in due giorni sono passate da 23.268 a 23.629 quindi sono aumentate pochissimo. Secondo lei conviene abortire, cioè farsi ricoverare per “pulire” l’utero?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Martina

nelle prime settimane di gravidanza quando vi è il dubbio sull’evolutività della gestazione conviene sempre attendere.

Unica eccezione quando non si vede la camera gestazionale in utero con dosaggi che dovrebbero permetterne la visualizzazione perché in tal caso bisogna essere più tempestivi se vi è il sospetto di una gravidanza extra uterina.

Nel suo caso questo dubbio non c’è (la camera gestazionale è stata visualizzata in utero) e quindi aspettiamo almeno una settimana.

Poi nel caso la gravidanza si confermasse abortiva potrà decidere se attendere un’espulsione spontanea o sottoporsi a raschiamento che comporta il vantaggio di poter condurre un’analisi citogenetica per comprendere il motivo dell’aborto. Con cordialità.



