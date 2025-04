Aborto spontaneo: dopo quanto cercare una nuova gravidanza?

Dopo la mestruazione successiva all'aborto spontaneo di solito è possibile cercare una gravidanza e anche riuscire ad avviarla.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, i residui di un aborto di solito tendono a essere espulsi spontaneamente dall’utero e dopo la mestruazione successiva all’evento di solito abbiamo una completa restituzione ad integrum, cioè una situazione di ripristino della normalità tale per cui se lei vuole provare può tranquillamente farlo senza problemi particolari. Tuttavia, è buona norma dopo la mestruazione, fare il controllo clinico presso lo specialista di fiducia per verificare che tutto sia in ordine. Cordialmente.

Una domanda di: Claudia Ho avuto aborto spontaneo a quelle che dovevano essere 9 settimane di gravidanza, ma l’embrione era fermo a 7+3, esattamente due settimane fa, quando sono andata al controllo dalla ginecologa venerdì ha detto che c’era ancora qualche residuo… volevo chiedere… cosa succede qualora riprovassimo ad avere una nuova gravidanza subito? Ci sono dei rischi per quei residui rimasti che possano dar problemi durante la nuova gravidanza? È possibile rimanere incinta nonostante i residui? Mi ha detto che non è necessario fare raschiamento. Grazie per la cortese risposta.

Gli Specialisti Rispondono

Una volta visualizzati con l'ecografia l'embrione e il battito del cuoricino non ha più senso continuare a dosare le beta nel sangue, perché il loro andamento a questo punto della gravidanza non è predittivo di nulla. »

Gli Specialisti Rispondono

In linea teorica, è certamente possibile avviare la gravidanza dopo un unico tentativo, tuttavia va messo in conto che ci voglia più tempo visto che, secondo le statistiche, le probabilità di concepire per ciclo mestruale non sono moltissime. »

Gli Specialisti Rispondono

Le abitudini alimentari si acquisiscono in famiglia: se ai bambini vengono proposti cibi poco sani, come lo sono quelli ricchi di zuccheri, ci si deve aspettare che poi li reclamino. Per aggiustare il tiro, occorre apportare cambiamenti a cui anche i genitori si dovrebbero adeguare. »