Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare una nuova gravidanza?

Una domanda di: Zaira Purtroppo il 19 marzo mi sono recata al pronto soccorso per delle perdite di sangue, dove mi hanno confermato un aborto spontaneo. Ero di 8+5 ma le dimensioni dell'embrione corrispondevano ad una 6^-7^ settimana. Il 25 sono andata per fare ecografia e prelievo per avviare eventuale iter ma, avendomi vista pulita con solo qualche coagulo, mi è stato prescritto il methergin per accelerare la pulizia e nient'altro. Le mie mestruazioni sono state sempre regolari di 26/27 giorni, quando si può ragionevolmente presuppore un ritorno delle mestruazioni? Erano 4 anni che ci provavamo senza alcun problema evidente, dunque non vediamo l'ora di riprovare. Grazie Dottoressa!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi rincresce per questa disavventura. Allo stesso tempo, meno male che si è pulita autonomamente senza bisogno di ricorrere al raschiamento oppure a farmaci impegnativi. Dunque...la ricerca di gravidanza dopo aborto spontaneo è un tema dibattuto. Ogni specialista le darà una visione differente dato che non ci sono delle linee guida stringenti sul tema. In caso di aborto spontaneo completo, è a mio avviso ragionevole attendere solo una mestruazione successiva per poi riprendere la ricerca della gravidanza. Questo garantisce che l'utero finisca di ripulirsi completamente da eventuali residui della precedente gravidanza. Anche in caso ci fosse stata un'infezione, lasciar intercorrere una mestruazione darebbe il tempo all'utero di ritrovare la sua normalità. Inoltre, dato che con l'aborto si ha un sanguinamento maggiore, ci si prende un mesetto di tempo per recuperare le forze e non rischiare di andare incontro ad anemia sideropenica. In caso lei avesse fatto il raschiamento, avrei invece suggerito di attendere due cicli mestruali prima di riprendere i rapporti liberi. Lei mi chiede quando tornerà il ciclo, direi che non è facile risponderle, comunque è possibile che torni con qualche giorno di ritardo (anche una settimana rispetto all'atteso) ma non è detto. Potrebbe anche darsi che nei giorni successivi la fine delle perdite ematiche, lei inizi a notare la ripresa della fertilità. Non so se conosca già i metodi naturali di regolazione della fertilità (metodo dell'ovulazione Billings e metodo sintotermico), altrimenti mi permetto di consigliarle di impararli: sono occasione preziosa per conoscersi come donne ed essere aiutata a diventare mamma, l'avventura più bella per noi donne. Spero di averle risposto e di risentirla presto con buone nuove...cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

