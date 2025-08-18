Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 18/08/2025 Aggiornato il 18/08/2025

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.

Una domanda di: Clarissa
Purtroppo a 6 settimane non si è formato il cuore, ma il feto era un po’ aumentato rispetto all'ultima eco. Ma in conclusione poi la gravidanza si è interrotta. Ho 32 anni compiuti, prima gravidanza, ho tolto un mioma interno e lasciato i due miomi esterni: mi hanno detto che la causa non sono stati i miomi esterni. Mi hanno dato la pillola per pulire il tutto: ora ho il ciclo che mi sta durando 15 giorni circa o poco più: volevo sapere se dopo il ciclo posso riprovare. Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Clarissa,
può riprovare subito dopo aver perso questa gravidanza perché così è il disegno riproduttivo umano. La donna ovula 30 giorni dopo l'aborto e, se non concepisce in tale occasione, mestrua dopo 12 giorni dall'ovulazione. In tutto sono circa 40 giorni. La famosa quarantena: proprio da questo fenomeno naturale il numero 40 con tutti i suoi significati (da Alì Babà e i 40 ladroni alla quarantena sanitaria e alla Quaresima stessa), tutta questa narrazione deriva dal fenomeno naturale della fertilità, nelle società primitive molto più importante di ora in quanto l'ordinamento era basato solo sulla forza lavoro dell'uomo. Le do queste informazioni per rincuorarla e dirle che mi fa piacere che sia pronta a ripartire e, dato che è giovane, la possibilità che un secondo evento si ripeta è dell'1% rispetto al 15 per cento standard che riguarda le trentenni. Spero di averla rassicurata e, soprattutto, che ci dia notizia che ha concepito subito. Con cordialità.




Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

