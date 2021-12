Aborto spontaneo: dopo quanto si può dare inizio a una nuova gravidanza?

Una domanda di: Lucia

Salve, ho avuto un aborto a 8 +4: il cuore del bimbo non batteva più. E il giorno dopo ho dovuto usare un preparato per via vaginale per eliminare ogni traccia della gravidanza. Volevo sapere dopo quanto potrei riprovarci, grazie!!



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Lucia, quando se la sente lei! E’ opportuno però attendere la prossima mestruazione e verificare che l’utero sia pulito (immagino che le avranno fissato un’ecografia di controllo) dopodiché può riprovarci anche subito. Le ricordo di assumere fin da ora l’acido folico: una compressa da 400 microgrammi al girno per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino al ternmine del primo trimestre. Serve per la prevenzione della spina bifida del bambino, una malformazione molto grave. Le auguro di cuore che la prossima volta vada tutto bene. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto