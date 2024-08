Aborto spontaneo dopo tre gravidanze: perché?

Salve dottoressa ho avuto un aborto spontaneo perché il feto è rimasto a 5 settimane e non cresceva più per via della grande area di distacco… ierisono andata dalla mia ginecologa e ancora c’era la camera gestazione e lei mi ha dato una pillola da prendere per giorni ogni otto ore: chiedo se c’è una spiegazione a quello che mi è capitato. Io ho avuto tre gravidanze precedenti molto tranquille. All’epoca solo con la prima ebbi piccoleminacce d’aborto che si sono risolte subito, però nonostante questo doveva essere il quarto figlio non mi capacito per quello che è successo nonostantele mie analisi fossero tutte perfette… grazie mille per la disponibilità,

