Aborto spontaneo dopo tre gravidanze perfette: è il corpo che ha detto “basta”?

Una domanda di: Francesca Buongiorno dottoressa, le scrivo forse più per trovare conforto. Ho 29 anni e sono mamma di 3 bambini, 1 maschio e 2 femmine. L'ultima bambina è venuta al mondo con un parto precipitoso in casa. Ringraziando è andato tutto bene ma questo evento mi ha un po' spaventata. Cerchiamo un 4° figlio arrivato ma poi a 7 settimane mi sveglio una mattina con perdite di sangue abbondanti e coaguli. Inspiegabile la tristezza. So che molto spesso non ci si può dare spiegazioni...forse chiedo troppo dalla vita? Lo stress può influire? Il parto precedente può influire sulla riuscita di una nuova gravidanza? Ho già tre miracoli loro sono la mia gioia quotidiana. Forse il mio corpo dice basta? La ringrazio per la futura risposta. Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Carissima signora,

che bello sentire testimonianze come la sua di chi desidera tanti figli, pur amando con tutte le sue forze quelli che ha già!

Lei stessa ammette che forse sta chiedendo troppo dalla Vita ma io sono convinta che il desiderio di Vita aumenti proporzionalmente al numero di figli che si hanno. Anche perché la vita diventa sempre più un cinema quando la famiglia è numerosa e tutto, anche le cose meno entusiasmanti come la pioggia o la nebbia, ha un sapore diverso perché ci sono loro con il loro sguardo e le loro domande meravigliose. Quindi non abbia paura di chiedere di più di quello che ha già: sono convinta che sarà accontentata e riceverà magari anche più di quanto ha chiesto (io dopo tre figlie femmine speravo in un maschio e...ne sono arrivati cinque!). La possibilità che la gravidanza si fermi nel primo trimestre va contemplata a qualunque età materna e lei è davvero molto giovane per essere già mamma di tre figli (almeno per la nostra epoca! Un tempo era diverso, ma le donne non studiavano come oggi). Il fatto che il suo terzo parto sia stato precipitoso a mio parere non influisce sulla sua fertilità futura. È capitato e potrebbe capitare nuovamente (magari eviti di farsi fare lo scollamento delle membrane se non è già ricoverata in ospedale) ma resta vero il detto che ogni gravidanza è a sé e che se ha già avuto tre gravidanze con figli nati a termine di peso normale, una volta superato il primo trimestre possiamo stare ragionevolmente tranquilli che le cose andranno per il meglio.

Lo stress può influire? Dipende. A volte uno stress cronico fa perdere il sonno e non facilita né il concepimento né il buon proseguimento della gravidanza. Ma lo stress è parte ineliminabile della vita, quindi sono propensa a credere che come in passato la gravidanza è arrivata e si è conclusa felicemente, così in futuro.

Può essere una buona idea effettuare degli esami del sangue per escludere anemia, problemi alla tiroide e di tipo metabolico (glicemia, transaminasi…) ma presumo saranno tutti perfetti.

Con tre bimbi piccoli, valuterei di assumere un bel multivitaminico in modo da mettersi al riparo da carenze di vitamine e/o minerali.

Anche il numero di ore di sonno è decisivo: con i figli piccoli si ha decisamente bisogno di ricaricare le pile a fine giornata.

Immagino non abbia problemi di sovrappeso o di pressione alta...sarà sempre in movimento e anche senza andare in palestra decisamente in forma, dico bene?

Spero di averla rincuorata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



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