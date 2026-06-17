Aborto spontaneo: è davvero successo?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/06/2026 Aggiornato il 17/06/2026

Se viene fatta diagnosi di aborto spontaneo, significa che ci sono i presupposti per formularla, quindi anche se è davvero difficile farci i conti non resta che accettarla.

Una domanda di: Carmela
Salve, voglio un parere su quello che mi sta succedendo. Il 17 aprile ho avuto l’ultimo ciclo da tener conto che il mio è lungo e termina dopo 10/11 giorni, il 14 maggio faccio test precoce positivo 1/2 settimane, il 7 giugno vado al ps per piccolissime scarsissime perdite marroncine visibile solo camera gestazionale di 14.5 mm. Il giorno 12 giugno si vedeva anche il sacco vitellino più un puntino non misurabile. Il 15 /06 vado a visita privata embrione 6.5 mm ma non si vede il battito: visita transvaginale con successiva diagnosi di aborto interno. Da tener conto che ho avuto rapporti completi dal 22 aprile al 7 giugno tutti i giorni.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve Carmela,
la diagnosi di aborto interno certamente è traumatica e non è affatto facile farci i conti. Lei mi ha descritto tutto nei particolari e non mi ha fatto domande esplicite eccetto chiedermi un parere. Io non credo di poterle dare un parere autorevole in assenza dei referti delle tre ecografie che ha effettuato.
Posso dirle che di fronte alla diagnosi che le hanno prospettato, si può scegliere la condotta di attesa ossia darsi un tempo di circa un mese in cui si aspetta che la Natura faccia il suo corso. Potrebbe iniziare un sanguinamento un po' più abbondante della sua solita mestruazione, associato o meno a dolori mestruali.
Potrebbe anche non verificarsi alcun sanguinamento e in questo caso allo scadere del tempo stabilito, si procederà con la somministrazione di farmaci (di solito prostaglandine) capaci di stimolare l'utero affinché si ripulisca e tutto riparta di nuovo dal principio.
Non occorre prendere accorgimenti particolari: anche i rapporti sessuali sono perfettamente compatibili e potrebbero persino facilitare la pulizia dell'utero (il liquido seminale contiene prostaglandine).
Spero di averle risposto, rimango a disposizione se desidera e le auguro di poter coronare presto il suo desiderio di maternità.

Aborto spontaneo: è davvero successo?

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