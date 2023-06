Aborto spontaneo e valore delle beta-hCG

Una domanda di: Antonia

Ieri ho fatto il controllo dei 15 giorni per avere conferma di una gravidanza, ma il ginecologo ha diagnosticato un aborto interno, in quanto presenza embrione ma niente battito, mi ha consigliato di fare le beta e ripeterle dopo due giorni. Stamattina ho fatto le prime con questo valore: 29645,90. È normale avere questi risultati dopo un aborto interno? Prime beta: 2215,44, seconde beta 3490.34. Grazie mille.



Cara Antonia, il valore delle beta-hCG dovrebbe raddoppiare ogni 48 ore. Comunque, data la variabilità dei valori, fino a quando aumentano è possibile una gravidanza evolutiva. Io abbandonerei, cioè smetterei di effettuare dosaggi, perché è più valido come monitoraggio quello ecografico grazie a cui entro 6 settimane dovrebbe essere visualizzabile un battito, se le mestruazioni sono regolari e arrivano ogni 28-30 giorni. Diversamente, cioè in caso di cicli irregolari sarà il medico a dirle dopo quanto si sente sicuro della diagnosi di aborto interno. Con cordialità.

