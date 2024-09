Aborto spontaneo in gravidanza

Una domanda di: Ilenia

Sono incinta e ho fatto la prima eco e va tutto bene. Leggendo varie esperienze ho letto che alcune scoprono di aver avuto un aborto solo durante le eco quindi questa cosa mi ha spaventato. Questo può succedere anche nelle prime settimane di gravidanza? Ma èpossibile che non abbiano proprio nessun sintomo di aborto? E che lo scoprano solo durante l’eco? È più diffuso aborto con perdite o quello senza perdite ?



Cara signora,

non so dirle le statistiche circa le percentuali di aborto con o senza perdite. Di certo posso consigliarle di non navigare in Internet in cerca di

notizie spaventose perché si tratta di un modo per farsi del male che è assolutamente inopportuno in gravidanza e non porta a nulla di buono. Se la sua gestazione sta procedendo bene non capisco proprio per quale ragione debba pensare al peggio. Mi viene il dubbio che lei provenga da uno o più aborti oppure si trovi in un’età a

rischio, perché non più giovane, in entrambe le eventualità tenga presente che è poco utile angustiarsi quando non ce ne è motivo visto che farlo non migliora il destino della gravidanza. Per quanto riguarda la domanda “e se lo scoprono (l’aborto) durante l’eco”, non so che dirle: se accade viene

comunicato. Per l’altra domanda relativa alla possibilità di abortire nelle prime settimane, sì che è possibile, anzi la maggior parte delle

interruzioni spontanee della gravidanza si verifica nelle prime settimane. Le ricordo un principio che forse può aiutarla: se la mamma sta bene anche

il bambino sta bene e questo vale non solo dal punto di vista della salute fisica ma anche da quello della salute psichica.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

