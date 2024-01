Aborto spontaneo: la causa è l’endometriosi?

Una domanda di: Chiara

Ho 38 anni e dopo anni di pillola per tenere a bada i dolori da endometriosi, a metà agosto ne sospendo l’assunzione per tentare una gravidanza che miracolosamente arriva subito a settembre! Inizio turbolento in quanto avevo forti dolori simili al mestruo e le beta salivano lentamente ma all’8^ settimana il battito si vedeva/sentiva forte e chiaro. Alla 10^ settimana inizio ad avere perdite e dalla visita scopro che purtroppo il feto dall’8^ settimana non è cresciuto e non c’è più battito. Dopo il raschiamento, alla visita di controllo il ginecologo mi conferma la presenza dell’endometriosi, una ciste nell’ovaio dxestro e 2 piccoli fibromi esterni alla parete dell’utero. Mi fa intendere che avendo l’endometriosi, nonostante almeno una delle due tube sia pulita altrimenti non sarei rimasta incinta, questa potrebbe influire sull’evoluzione della gravidanza e mi suggerisce di valutare l’operazione. Questo vorrebbe dire tardare il 2 tentativo di un anno e vista l’età mi preoccupa, allo stesso tempo vorrei evitare un 2 aborto! Ho chiesto un secondo parere e mi è stato detto che assolutamente non influisce sull’aborto ma solo sulla fertilità! Le chiedo quindi in base alla sua esperienza nel campo, qual è la verità e se può un consiglio su come procedere! Grazie anticipatamente



Laura Trespidi Laura Trespidi Carissima,

sono dispiaciuta per il suo aborto, ma ci riprovi e subito anche.

L’età è il fattore che ha il peso maggiore sull’abortività, molto meno o nulla l’endometriosi. Cordialmente.

