Aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza: c’entra la fragilità dei capillari?

Ho 37 anni. Le scrivo perché avevo scoperto di essere incinta il mese scorso e purtroppo sabato ho avuto un aborto naturale spontaneo. Ero 6+6 ma purtroppo nonostante acido folico e progesterone dato dall’ inizio della gravidanza, il battito cardiaco era lento e non cresceva come in realtà sarebbe dovuto essere. Così il mio ginecologo ci aveva preparato al fatto che di lì a poco avrei avuto come un ciclo e mi sarei ripulita da sola. In effetti oggi è il 4 giorno di questo flusso abbondante, a volte meno e a volte come questa sera esce proprio il materiale: è normale? Quanto tempo dura? Sono molto triste, era la mia prima gravidanza. Però il mio ginecologo mi ha riassicurato dicendomi che è tutto normale quando si tratta della prima e che in questi casi è l’utero stesso che in caso di anomalie fa da sé la selezione naturale. Sono comunque molto scoraggiata vista l’ esperienza nel voler poi ritentare a tempo debito. Per adesso non so quanto tempo ci vorrà. Poi le mestruazioni dopo quanto tempo ritornano? È normale avere questa espulsione di materiale molto abbondante?

Per caso c’entra qualcosa avere la fragilità capillare alle gambe in alcuni punti? Non credo sia successo tutto per questo. Non vedo l’ora che finisca questa ripulita così che possa farmi controllare dal ginecologo che nel frattempo mi ha spostato il controllo se non finisco di ripulirmi.

Nel frattempo le porgo cordiali saluti e spero in una sua risposta.



Gentile signora, se le perdite di sangue sono ancora molto abbondanti dopo quattro giorni, forse è il caso che si faccia vedere per controllare che tutto si stia svolgendo come deve. Il prossimo ciclo mestruale arriverà dopo circa 40 giorni dall’aborto. Di solito io suggerisco di attendere almeno un ciclo prima di tentare una nuova gravidanza, ma non ci sono evidenze al riguardo. Per il resto concordo con il suo ginecologo: l’aborto spontaneo è molto frequente, e nella maggior parte dei casi sporadico cioè tende a non ripetersi un’altra volta. Certamente la fragilità capillare non c’entra. Cordialmente.

