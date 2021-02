Aborto spontaneo o concepimento tardivo?

Una domanda di: Angela

Oggi ho fatto la mia prima visita ginecologica in gravidanza. Calcolando che il mio ultimo ciclo è avvenuto il 03/12/2020 dovrei essere incinta di 8 settimane, ma in realtà ciò non è così, poiché all’ecografia i conti non tornano: dovrei infatti essere a 5 settimane.

In pratica si è formata la camera gestazionale ma l’’embrione non è visibile.

I casi sono due: ho concepito tardi oppure ho abortito. Mi ha fissato una visita tra una settimana per capire se l’embrione sarà visibile con il passare di un po’ di tempo.

Ciò cosa vuol dire? Mi devo preoccupare?

Perderò il bambino?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, quanto da lei descritto corrisponde assolutamente all’ipotesi diagnostica corretta. Comprenderà infatti che idealmente l’ovulazione avviene il 14º giorno in un ciclo regolare di 28 giorni tuttavia capita che sia posticipata anche di settimane e che quindi il controllo ecografico fissato ipotizzando una certa età gestazionale venga invece effettuato in una età gestazionale più precoce. Solo un controllo effettuato dopo qualche giorno può confermare che la gravidanza sia in evoluzione, scongiurando l’altra possibilità da lei segnalata vale a dire un aborto spontaneo. Non le resta dunque che attendere. Le auguro il meglio.

