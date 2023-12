Aborto spontaneo: quando avverrà di nuovo l’ovulazione?

Una domanda di: Livia

Desidero chiederle un supporto sul momento che sto vivendo. Ho 35 anni e ho scoperto di essere incinta i primi giorni del mese, causa piccolo ritardo di un giorno, di solito il ciclo inizia con spotting qualche giorno prima e questa volta non c\’è stato: ha destato quindi in me un dubbio. Ho fatto il test di gravidanza e con mio enorme stupore dopo 1 anno e mezzo di tentativi è risultato positivo, non le dico la felicità, che però dura ben poco. Faccio le prime analisi e le beta erano 136, mentre il TSH 5,5. Subito la ginecologa mi dice di prendere l’eutirox e di abbassare assolutamente sotto il 2 il TSH, e in preda al panico inizia l’incubo di cui le sto parlando. Le mie beta dopo 5 giorni erano salite di pochissimo, erano circa 240. Dopo 4 giorni 246. Si capisce subito che qualcosa non va, aborto alla 5 settimana. Le rifaccio oggi a distanza di una settimana e sono a 220. Praticamente (finalmente) scendono, ma di pochissimo. Sono spaventata, e sopratutto demoralizzata, al di là della gravidanza che prima bramavo e che ora appare come una sofferenza, non so cosa devo fare. Innanzitutto, il ciclo quando tornerà? Solo quando le beta saranno a zero? Se scendono così lentamente, allora ci vorrà un mese. Ho già fatto un’ecografia ma non si vede nulla, bisogna escludere l’extrauterina, ma non ho dolori, non ho perdite, e non è visibile acqua. Posso stare serena almeno su questo? Le beta scendono quindi immagino vada comunque bene: l’importante è che scendano (mi dice la ginecologa), ma io vorrei solo tornare alla normalità e riavere il mio ciclo mestruale. Sono in un limbo. Aggiungo anche che ho utilizzato gli ovuli di progefikk 200 due volte al giorno, sotto consiglio del medico, e li ho interrotti da 4 giorni. Forse hanno influito nelle beta? Ultima cosa: mi consigliano una sonoisterosaplingografia…quando potrò farla? Finchè le beta sono presenti non è possibile giusto? La prego, mi dica cosa devo fare, mi dia un consiglio, un parere e soprattutto: se vedrò delle perdite, le potrò considerare ciclo mestruale? l’ovulazione avverrà finalmente dopo il ciclo e potrò tornare a cercare una gravidanza? Grazie molte davvero per la disponibilità, un saluto.