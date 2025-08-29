Aborto spontaneo: quando cercare una nuova gravidanza?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/08/2025 Aggiornato il 29/08/2025

Dopo la prima mestruazione successiva all'aborto si può cercare una nuova gravidanza.

Una domanda di: Natalia
Ho appena avuto un aborto spontaneo all'ottava settimana di gravidanza, quanto tempo devo aspettare prima di riprovarci? E dopo un aborto si alzano le possibilità di perderlo di nuovo la prossima volta ? Grazie, ho già un bambino di 4 anni.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora di solito dopo la mestruazione successiva alla soluzione dell’evento abortivo si è ripristinato un giusto equilibrio biochimico e ormonale tale da permettere la ricerca della gravidanza. Per quanto riguarda la possibilità che si ripeta l'aborto, non è calcolabile in modo preciso tuttavia non è detto che dopo un primo evento del genere aumenti il rischio che se ne verifichi un altro. Cari saluti.

