Aborto spontaneo: quando cercare una nuova gravidanza?

Una domanda di: Natalia Ho appena avuto un aborto spontaneo all'ottava settimana di gravidanza, quanto tempo devo aspettare prima di riprovarci? E dopo un aborto si alzano le possibilità di perderlo di nuovo la prossima volta ? Grazie, ho già un bambino di 4 anni.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora di solito dopo la mestruazione successiva alla soluzione dell’evento abortivo si è ripristinato un giusto equilibrio biochimico e ormonale tale da permettere la ricerca della gravidanza. Per quanto riguarda la possibilità che si ripeta l'aborto, non è calcolabile in modo preciso tuttavia non è detto che dopo un primo evento del genere aumenti il rischio che se ne verifichi un altro. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto