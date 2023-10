Aborto spontaneo: quanto attendere per un’altra gravidanza?

Una domanda di: Anita

Caro dottore,

ho 28 anni e ho avuto un aborto spontaneo intorno alla quinta settimana di gravidanza, quindi poco dopo aver scoperto di essere incinta. Non sono stata sottoposta a revisione dell’utero che si è “pulito” (non mi piace il termine ma non trovo di meglio) spontaneamente. MI chiedo quando arriveranno le prossime mestruazioni e quando potrà riprovare a cercare un’altra gravidanza. Un’ultima cosa: potrà ripetersi questa brutta esperienza? Grazie mille.



Claudio Giorlandino Claudio Giorlandino

Gentile Anita,

inizio dalla sua ultima domanda. Non è assolutamentedetto che lei vada un’altra volta incontro a un’interruzione spontanea della gravidanza, che peraltro è un’evenienza relativamente frequente. Si stima infatti che la prima gravidanza si interrompa addirittura nel 30-40 per cento dei casi. Per quanto riguarda il capoparto, in genere le mestruazioni ricompaiono dopo 40 giorni dall’aborto. Se non vi è stato bisogno di sottoporla alla revisione uterina (raschiamento) può riprovare già a partire dal mese successivo alla comparsa della mestruazione. In caso di revisione uterina si consiglia invece di attendere circa 2-3 mesi. Cordialmente.

