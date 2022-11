Aborto spontaneo: quanto ci vuole perché tutto torni a posto?

Una domanda di: Rosa

Ho avuto l’ultimo ciclo il 6 di settembre il 27 ottobre mi hanno fatto la prima ecografia interna ma non si sentiva niente e mi hanno dato la cardioaspirina da 100mg. Il prrimo novembre ho avuto un’abbondante perdita dopo il 3 ho fatto un’altra ecografia interna si vede una macchia nera ma non si sente il battito e non si vede l’embrione. Il 4 mi rifanno un’altra ecografia interna e non si vedeva niente. Il martedì faccio il beta ed è sceso da 9600 a 8200, così mi dicono che non c\’è più la gravidanza. E mi dicono di aspettare che arrivino le mestruazioni. Io associo il mio aborto alla cardioaspirina: può essere? E come devo comportarmi che ho i dolori da 4 giorni ma non vengono le mestruazioni?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, stia tranquilla, la cardioaspirina non può aver fatto danni anche se non era affatto necessario che la prendesse. Per il resto, la condotta d'attesa per la risoluzione di un aborto spontaneo può anche durare due settimane, quindi bisogna armarsi di pazienza e attendere che qualcosa succeda. Dovrebbero averle dato comunque un appuntamento per verificare cosa sta succedendo ed eventualmente cambiare strada. Con cordialità.