Aborto spontaneo: si deve per forza fare il raschiamento?

Una domanda di: Martina

Salve ero incinta di 8 settimane, all’ecografia si vede camera vuota e distacco: potrei evitare il raschiamento?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

premetto che la decisione di effettuare la revisione della cavità uterina (detta anche raschiamento o svuotamento della cavità uterina) deve essere

presa dal ginecologo curante che ben conosce la condizione della propria paziente e, quindi, sceglie con cognizione di causa a differenza di chi parla

“da remoto”. Posto questo, in generale quando l’aborto spontanea si verifica nelle prime settimane di gravidanza, diciamo entro la nona, è possibile attendere l’espulsione spontanea di quanto è rimasto della gravidanza iniziale. L’attesa può protrarsi fino a tre-quattro settimane, senza che accada nulla di pericoloso: l’arrivo della mestruazione basta in genere a ripulire la cavità uterina. Attendere ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono rappresentati dal fatto che la donna non deve affrontare una procedura

invasiva. Il contro sta nel fatto che se l’espulsione avviene spontaneamente il materiale non viene raccolto e analizzato per verificare eventuali anomalie del feto e quindi avere informazioni precise sulla causa dell’aborto spontaneo. In realtà, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi l’aborto spontaneo nelle prime settimane avviene perché l’embrione presenta alterazioni incompatibili con la vita. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

