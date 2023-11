Aborto spontaneo: si può fare qualcosa per evitare il raschiamento?

Una domanda di: Sara

Scrivo per chiedere un consiglio, purtroppo a quasi 8 settimane la dottoressa ha appurato un aborto, non essendo visibile l’embrione. Avendo sospeso la terapia, la dottoressa mi ha detto di aspettare circa 7/10 giorni per sperare che l’espulsione avvenga naturalmente senza dover ricorrere al raschiamento. Le chiedo, però, se c’è un modo per poter favorire l’espulsione. Magari fare sport o cose simili, glielo chiedo per evitare di dovermi sottoporre al raschiamento. Grazie mille in anticipo.



Gentile Sara, la sua dottoressa l’ha consigliata per il meglio: in casi come il suo è più che corretto attendere che avvenga l’espulsione spontanea. È probabile che tra massimo una decina di giorni arriverà una mestruazione abbondante che ripulirà l’utero, senza che vi sia bisogno della revisione. Non c’è nulla che lei possa fare per favorire questo processo, che è del tutto naturale, e certo non sarebbe opportuno che lei affrontasse attività fisiche intense: ne sarebbe solo affaticata, senza ricavarne alcun vantaggio. Solo se tra una decina di giorni le mestruazioni non dovessero manifestarsi, consulti la sua ginecologa. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

