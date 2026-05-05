Aborto spontaneo: si può fare qualcosa per “ripulire” l’utero?

Una domanda di: Anto

Salve, ho scoperto da 3 giorni di avere avuto un aborto interno. Ho avuto delle piccole macchie marroncine e rosa e sono corsa in ospedale dato che mi era già successo nella precedente gravidanza. Sembra che il cuoricino abbia smesso di battere quasi subito dopo aver visto il battito a 6+3, oggi sono a 8 +3 ma ancora a parte qualche macchiolina marroncina chiaro, e ogni tanto qualche doloretto da preciclo..non c'è traccia di poterlo espellere ... ho interrotto progesterone da due sere. C'è un modo o qualcosa che possa fare per favorire naturalmente l'espulsione?

