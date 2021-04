Aborto spontaneo: si può ripetere?

Una domanda di: Serena

Ho avuto un aborto spontaneo alla settima settimana e si è visto alla decima: ho avuto sin dall iniziò perdite ematiche fisse, ho assunto progesterone, questa è la mia seconda gravidanza (la prima è andata bene), volevo sapere ci sono pericoli per la prossima gravidanza? Che percentuale di successo c’è ? Io in ogni caso sto appurando tutte le eventuali cause, grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, mi dispiace per questa sua esperienza negativa. L’aborto spontaneo è un evento molto frequente e non è rappresentativo di una situazione che si possa replicare nelle gravidanze successive a maggior ragione in chi ne ha già avuta una portata a termine. Tante possono essere le situazioni che fanno esitare una gravidanza fisiologica in un aborto spontaneo e il suo specialista di fiducia sicuramente sarà in grado di approfondire con una serie di esami le eventuali cause, così da affrontare la prossima gravidanza in maniera serena. Sperando di esserle stato utile la saluto con cordialità.



