Aborto spontaneo: tanti dubbi subito dopo

Una domanda di: Giulia

Ho avuto un aborto spontaneo alla 7^ settimana + 4 giorni. Camera gestazionale e sacco vitellino visibili, ma niente embrione ed ematoma

intrauterino. Espulsione avvenuta il 29.09. Ad oggi ho ancora perdite volevo sapere quando finiranno

Quando potrò cercare una nuova gravidanza? Quando avverrebbe una nuova ovulazione? O quando avrò il nuovo ciclo dopo

l’aborto? Ho 40 anni e non ho mai avuto esperienze di aborto spontaneo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

le perdite dopo un aborto in genere hanno una durata media di una decina di giorni, ma possono continuare anche per due settimane. Per

quanto riguarda la prima mestruazione, sempre mediamente, arriva entro uno-due mesi dall’aborto spontaneo. La gravidanza può iniziare a cercarla anche

immediatamente dopo la fine delle perdite. Le raccomando di assumere l’acido folico fin da subito: 400 microgrammi al giorno tutti i giorni almeno fino

al termine del primo trimestre. Serve per la prevenzione di gravi malformazioni nel bambino. Tenga presente che a 40 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza per ciclo mensile sono scarse, mentre sono alte le probabilità di aborto spontaneo (in caso di gravidanza avviata) per via di anomalie cromosomiche dell’embrione. Sempre per quanto riguarda le probabilità – e questa è una bella notizia, in età matura aumentano quelle di avere una gravidanza gemellare (spero che questo le faccia piacere). Le

auguro che il suo desiderio di maternità si avveri al più presto.

