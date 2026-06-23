Accrescimento fetale nei limiti medio inferiori della norma: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valentina Ho eseguito la morfologica sono a 21 + 4, il mio dottore dice che l'accrescimento fetale è nei limiti medio inferiori della norma e mi ha detto di rivederci tra 3 settimane. Le allego le misure. Io sono un tipo molto ansioso, lui mi ha rassicurata, ma la mia ansia cresce.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Valentina,

il referto che lei ha ha inviato non permette di esprimere un giudizio clinico.

Solo chi ha fatto l'esame ed ha visionato i referti precedenti con la datazione della gravidanza eseguita nel I trimestre e la sua storia clinica può formulare una valutazione affidabile. Se ha dei dubbi, le consiglio di riparlarne con il medico che ha fatto l'esame. Non si deve avere paura di chiedere perché è più che giusto voler sapere come stanno le cose. Detto questo, se il collega l'ha rassicurata significa che non c'è ragione di nutrire ansia. Cari saluti.





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