Accrescimento fetale nei limiti medio inferiori della norma: c’è da preoccuparsi?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/06/2026 Aggiornato il 23/06/2026

Il giudizio sulla condizione del feto emersa durante l'ecografia morfologica spetta al medico che ha eseguito l'esame: se a suo avviso non c'è da preoccuparsi è opportuno credergli.

Una domanda di: Valentina
Ho eseguito la morfologica sono a 21 + 4, il mio dottore dice che l'accrescimento fetale è nei limiti medio inferiori della norma e mi ha detto di rivederci tra 3 settimane. Le allego le misure. Io sono un tipo molto ansioso, lui mi ha rassicurata, ma la mia ansia cresce.

Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Valentina,
il referto che lei ha ha inviato non permette di esprimere un giudizio clinico.
Solo chi ha fatto l'esame ed ha visionato i referti precedenti con la datazione della gravidanza eseguita nel I trimestre e la sua storia clinica può formulare una valutazione affidabile. Se ha dei dubbi, le consiglio di riparlarne con il medico che ha fatto l'esame. Non si deve avere paura di chiedere perché è più che giusto voler sapere come stanno le cose. Detto questo, se il collega l'ha rassicurata significa che non c'è ragione di nutrire ansia. Cari saluti.

donna a fine gravidanza e travaglio che non si avvie non

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