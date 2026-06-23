Accrescimento fetale nei limiti medio inferiori della norma: c’è da preoccuparsi?

Il giudizio sulla condizione del feto emersa durante l'ecografia morfologica spetta al medico che ha eseguito l'esame: se a suo avviso non c'è da preoccuparsi è opportuno credergli.
Una domanda di: Valentina Ho eseguito la morfologica sono a 21 + 4, il mio dottore dice che l'accrescimento fetale è nei limiti medio inferiori della norma e mi ha detto di rivederci tra 3 settimane. Le allego le misure. Io sono un tipo molto ansioso, lui mi ha rassicurata, ma la mia ansia cresce.
Elsa Viora
Gentile Valentina,
il referto che lei ha ha inviato non permette di esprimere un giudizio clinico.
Solo chi ha fatto l'esame ed ha visionato i referti precedenti con la datazione della gravidanza eseguita nel I trimestre e la sua storia clinica può formulare una valutazione affidabile. Se ha dei dubbi, le consiglio di riparlarne con il medico che ha fatto l'esame. Non si deve avere paura di chiedere perché è più che giusto voler sapere come stanno le cose. Detto questo, se il collega l'ha rassicurata significa che non c'è ragione di nutrire ansia. Cari saluti.
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È probabile che determinate condizioni anomale segnalino che la gravidanza si è interrotta, tuttavia l'ultima parola spetta all'ecografia di controllo volta a individuare l'embrione con attività cardiaca. »
Il fatto che l'ecografia rilevi una dimensione dell'embrione diminuita rispetto alla precedente non è buon segno, tuttavia è il trascorrere dei giorni che svelerà se la gravidanza è in evoluzione o no. »
Se l'embrione è più piccolo dell'atteso, in relazione all'epoca della gravidanza, è possibile che il concepimento sia avvenuto più avanti rispetto data ipotetica, ma esiste anche la possibilità che la gestazione non sia destinata a evolversi. »
Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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