Aciclovir in vista del transfer

Ho 48 anni soffro di herpes genitale recidivante herpes tipo 2 dal 2015. Le

recidive le ho 1/2 volte al mese, spesso iniziano i sintomi durante

l’ovulazione. Prendo aciclovir 800 ×3 giorni per 3-5 giorni, quando sento che

l’herpes si sta sviluppando anticipando l’insorgere delle

vescicolette. Purtroppo a dicembre ho avuto un negativo di transfer da

ovodonazione, e la sera stessa del transfer avevo sintomi dell’herpes

genitale (brividi, febbriciattola, dolore pelvico) che sono durati per circa

una settimana, poi si é manifestato l’herpes. Non ho preso aciclovir nel

post transfer perché la ginecologa mi ha detto di evitare farmaci. Credo

che lo stato infiammatorio abbia causato il negativo. Le chiedo se è

possibile prendere aciclovir fin dalle sue prime manifestazioni per evitare

lo stato infiammatorio e fare il transfer embrionario continuando a

prendere aciclovir prima e continuare dopo il transfer. Può aciclovir

influire negativamente sull’attecchimento? Mi è stato consigliato da uno

specialista di malattie sessualmente trasmissibili di prendere aciclovir 400

ogni 12 ore in modo continuato. Io vorrei sapere se potrebbe provocare un

negativo. La ringrazio.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

aciclovir per via sistemica è assolutamente da evitare, perché potrebbe bloccare la corretta replicazione cellulare, provocando mancato impianto, abortività o teratogenicità. Cari saluti.