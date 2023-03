Acido acetilsalicilico in gravidanza: perché se va tutto bene?

Una domanda di: Francesca

Sono a 12 settimane di gravidanza e mi è stato prescritto cardirene160 fino a fine agosto, praticamente un mese prima del parto. Non ho problemi di peso, né di pressione perché è sempre bassa e gli ultimi esami che ho fatto erano perfetti. Mi è stato prescritto per prassi dato che ho superato i 35anni, ne ho 37. Vorrei avere un altro parere dato che questa cosa mi ha tolto la serenità. Grazie.



Laura Trespidi Laura Trespidi

Gentile signora, tranquilla, il Cardiren è un farmaco che aiuta la circolazione placentare. Si dà sicuramente in caso di pregressi iposviluppo e/o ipertensione, ma anche appunto per l’età matura della futura mamma. Si affidi alla prescrizione, senza ansia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

