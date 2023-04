Acido acetilsalicilico + vitamina C: peggiora gli effetti indesiderati della pillola?

Una domanda di: Annamaria

Avrei un quesito da porgervi. Sto assumendo SEASONIQUE in seguito a una iperplesia polipoidale. Questa pillola mi provoca spotting.. Il mio ginecologo mi ha tranquillizzato dicendomi che è normale: per i primi tre mesi di assunzione può succedere… Ora sono raffreddata e vorrei prendere VIVINC: c’è interazione con questo anticoncezionale? Mi può fare aumentare lo spotting? Attendo risposta. Grazie.



Antonio Clavenna

Gentile signora, non ci sono segnalazioni di interazioni tra i contraccettivi orali estroprogestinici e l’associazione acido acetilsalicilico+vitamina C (Vivin C). Non ci sono, perciò, particolari motivi per ritenere che l’assunzione del farmaco possa aumentare il rischio degli effetti indesiderati associati alla pillola anticoncezionale. Con cordialità. Cordiali saluti,

