Acido folico: c’è rischio ad assumerne più di quanto raccomandato?

prescrito quella di 5mg, io non sapendo niente di queste quantità giornaliere mi sono fidata, oggi con 18 settimane ho scoperto che la dose giusta giornaliera è di 400 mcg e siccome non ho nessuna malattia vedo che ho preso decisamente molto di più di quella indicata. Cercando su internet ho visto che puo aumentare il rischio di avere un figlio con autismo, potete aiutarmi, sono disperata non so più cosa fare. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non abbia timore! L’acido folico è una vitamina e l’unico “rischio” di un’assunzione eccessiva potrebbe essere per lei il mascheramento di una carenza di vitamina B12. Non ci sono quindi pericoli per il nascituro e, anzi, un dosaggio più elevato di acido folico in determinati casi è opportuno (ad esempio se si è in terapia con farmaci anti-epilettici).

Rispetto alla sua assunzione al dosaggio di 5 milligrammi/die, mi permetto di osservare che secondo alcuni autori il limite di assorbimento quotidiano di acido folico è di circa un milligrammo quindi la quota in eccesso non viene metabolizzata ma semplicemente eliminata.

Rispetto al tema autismo, in realtà esistono diversi studi che hanno mostrato un effetto protettivo della supplementazione di acido folico in gravidanza sull’insorgenza di questo disturbo. L’unico studio che mostrava un rischio di sviluppare autismo, era per dosaggi di acido folico superiori a 5 milligrammi al giorno.

Spero di averla aiutata con queste informazioni…non è facile discernere la verità su internet!

Resto a disposizione se avesse ulteriori dubbi e le auguro un buon proseguimento della gravidanza…a breve inizierà a sentire i movimenti del suo bambino e sarà sempre più bella la vostra “convivenza”…ve lo auguro di cuore!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto