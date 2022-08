Acido folico: ci sono rischi ad assumerlo in una quantità superiore alla “raccomandata”?

Con l'acido folico non si corre il pericolo di sovradosaggio, quindi se il medico curante prescrive più microgrammi giornalieri rispetto a quelli normalmente suggeriti non ci sono rischi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Salve cara signora, non c’è nessun pericolo ad assumere 600 microgrammi di acido folico invece dei “canonici” 400. Stiamo parlando sempre di una integrazione e non ci sono pericoli di sovraccarico a questo dosaggio. Unico, mi passi il termine, pericolo mi pare l’impegno economico nel lungo periodo ma è un altro tipo di problema! Mi permetto quindi di segnalare che se assume già Chirofert, l’acido folico può essere prescritto in fascia A ossia su ricetta rossa o elettronica e che esistono confezioni da 120 compresse (ad esempio il Balfolic) che coprono un trattamento di 4 mesi. Spero di aver risposto alla sua domanda, cordialmente.

Gli Specialisti Rispondono

Bisogna mettere in conto che le probabilità che il concepimento si verifichi immediatamente dopo aver preso la decisione di avere un figlio non sono tante, specialmente a 38 anni. Per aumentarle è consigliabile seguire uno stile di vita sano. »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono gesti che compie il bambino che è opportuno impedire: per farlo occorrono toni e atteggiamenti di affettuosa determinazione. »

Gli Specialisti Rispondono

Alimenti e bevande contenenti lo zucchero che si usa normalmente in cucina a scopo dolcificante non sono vietati in assoluto, ma non è certo opportuno concederli ogni giorno. In un'ottica di dieta sana devono essere introdotti solo occasionalmente (e questo vale anche per gli adulti). »