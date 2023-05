Acido folico: è pericoloso assumerne 800 mcg anziché 400?

Una domanda di: Annarita

Ciao volevo chiedere se l’assunzione di 800 mcg al giorno di acido folico è esagerato, sono nella 14esima settimana di gravidanza e prendo due integratori, uno più specifico xper la glicemia tra cui c’è l’acido colico (400 mcg) e l’altro più completo di sali minerali e vitamine, tra cui acido folico (400 mcg). Arrivo così a un dosaggio giornaliero di 800 mcg, è troppo? Grazie infinite.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, niente paura: non corre alcun rischio assumendo 800 microgrammi al giorno di acido folico! Pensi che a volte ne prescriviamo 5 milligrammi (circa 6 volte tanto) e in casi particolari persino 15 milligrammi/die (18 volte tanto). Quello che mi chiedo è se davvero lei abbia bisogno di due diversi integratori e se non sia magari più indicato un intervento sulla dieta in modo da poter fare a meno di uno dei due (solitamentehanno anche un costo non indifferente). Provi ad interpellare il suo Curante in questo senso! Qualora il multivitaminico fosse indispensabile, le segnalo che si può risparmiare qualcosa se la confezione è multipla (trimestrale invece che mensile) o eventualmente mediante acquisto online. La gravidanza può essere un momento privilegiato per imparare uno stile di vita (sia in termini di dieta che di esercizio fisico) più salubre, capace di mantenerla in salute anche dopo il parto. Spero di averle risposto, auguri per questa bellissima avventura: la piùaffascinante nella vita di una donna…parola di mamma! Cordialmente.

