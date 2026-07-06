Acido folico: in che quantità va assunto in vista della gravidanza se si è portatrici sane di talassemia?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/07/2026 Aggiornato il 06/07/2026

Le donne portatrici sane di talassemia in vista di una gravidanza dovrebbero assumere una quantità di acido folico maggiore rispetto a quella consigliata a tutte le altre.

Una domanda di: Julia
Sono portatrice sana di talassemia, quale tipo e dosaggio di acido folico dovrei assumere prima di cercare una gravidanza? Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
grazie per la sua domanda.
A quanto mi risulta, le pazienti con tratto talassemico necessitano di un dosaggio maggiore di acido folico rispetto alla popolazione generale in quanto il turnover (ricambio) dei globuli rossi è accelerato. Quindi invece del classico dosaggio di 400 microgrammi al giorno, sarebbe a mio parere indicato il dosaggio di 5 milligrammi al giorno, ricorrendo alle compresse indicate col nome di "Folina". Che io sappia, l'acido folico viene assorbito meglio se assunto a distanza da the e latticini.
In ogni caso è possibile dosarlo in circolo mediante gli esami del sangue (sotto il nome di Folati) in modo da accertare con più precisione se ci sia uno stato di carenza o meno. Segnalo anche che l'acido folico è contenuto nelle verdure a foglia verde che assumiamo crude quindi soprattutto in estate, quando si mangiano più volentieri le insalatone, è piuttosto difficile andare incontro a carenze. Spero di aver risposto alla sua domanda, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

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