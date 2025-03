Acido folico: l’assunzione di due compresse lo stesso giorno può causare danno?

Una domanda di: Paola Stamattina come al solito ho preso la pillola di acido folico (alle 7 del mattino) stasera però dopo cena mi sono confusa e ne ho presa un’altra (21:45). Voglio sapere se fa male e se domani mattina devo riprendere l’acido folico o aspetto almeno le 12 ore. Sono incinta da 4 settimane. Grazie per la risposta.



Buongiorno carissima signora mamma, niente paura!

Non ci sono rischi in caso di assunzione doppia di acido folico.

Immagino lei stia assumendo l'acido folico nel dosaggio di 400 microgrammi/die, che è quello consigliato generalmente. In alcuni casi particolari, si propone però alle gestanti il dosaggio da 5 milligrammi/die (ossia 12 volte tanto) e persino 15 mg/die (ossia 37 volte tanto). Che io sappia, l'eccesso di acido folico non comporta rischi a meno che si tratti di assunzione cronica con dosaggi elevati. In quest'ultimo caso, potrebbe capitare che l'eccesso di acido folico mascheri una carenza di vitamina B12 oppure che ci sia un difettoso assorbimento dello zinco. Però stiamo parlando di casi diversi dal suo, quindi ci tengo a rassicurarla e a dirle di proseguire tranquillamente nell'assunzione regolare di acido folico (presumo il Curante le abbia indicato di assumerlo per tutto il primo trimestre, poi si valuta in base alla dieta e allo stato di eventuale anemia materna).

Le anticipo che l'acido folico è presente nella verdura a foglia verde che mangiamo cruda, quindi basta mangiare con una certa regolarità dell'insalata (ben lavata!) per non avere carenze...chissà se lei la tollera! Alla peggio, proseguirà con la supplementazione. Spero di averla rassicurata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

