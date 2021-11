Acido folico: può favorire la fertilità?

Una domanda di: Kristina

E’ ormai un anno che cerco una seconda gravidanza ma non arriva ho fatto tutte le analisi e svariate visite tutto a posto.

Mi consiglia un buon integratore a base di acido folico ?

Sperando in una buona notizia nei prossimi mesi, grazie e buona giornata.





Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

l’acido folico va assunto prima del concepimento e almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza (salvo diversa indicazione del ginecologo curante) per ridurre il rischio di malformazioni della colonna vertebrale del bambino. La dose è di 400 microgrammi al giorno, tutti i giorni (è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale). Ci sono altri integratori che pare possano favorire la fertilità femminile, ma evidentemente se i colleghi a cui si è rivolta per tutti gli accertamenti relativi alla sua fertilità non glieli hanno prescritti significa che non ne hanno ritenuto utile l’impiego. Lei stessa riferisce che è tutto a posto. Continui dunque ad assumere l’acido folico per prevenire gravissimi problemi nel suo bambino e cerchi di guardare al concepimento con meno ansia e meno stress, entrambi grandi nemici della fertilità.

Cari saluti.



