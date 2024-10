Acido folico: quale prendere?

Una domanda di: Valentina

Grazie mille Dottore per i suoi preziosi consigli. Può solo consigliarmi un acido folico da 5 mg perché Folina non la digerisco, mi dà fastidio,poiché sono intollerante al lattosio non riesco a trovarne un altro acido folico.

Grazie.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina,

la quantità di lattosio delle compresse è lontanissima da quella che non può digerire chi è intollerante al lattosio.

Veda col suo farmacista quale prodotto non le dà fastidio (in farmacia le potranno facilmente fornire un elenco di tutti i prodotti disponibili) oppure torni al dosaggio di 0.4 che come le ho scritto è la dose indicata e adatta. Cordialmente.



