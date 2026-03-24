Acido folico: si può assumere la forma che non dà problemi?

Una domanda di: Rosa Buongiorno. Appena superato il primo trimestre di gravidanza, il mio ginecologo mi ha prescritto un integratore alimentare che, oltre a contenere i vari sali e vitamine, omega 3 e così via, contiene acido folico classico. Lo detesto e vorrei passare ad un altro integratore usato nella precedente gravidanza, sempre completo, ma che si differenzia in quanto contiene la stessa quantità di acido folico ma nella formula attiva. Premesso che non ho alcun problema nella mutazione dell'acido folico, faccio un errore ad assumere un integratore con acido folico attivo piuttosto che quello classico prescritto dal medico? Quali le differenze e quali i rischi per chi come me non ha particolari esigenze di assumere quello attivo? Cosa mi consiglia? Mi piacerebbe avere alcune delucidazioni su questa storia dell'acido folico classico ed attivo se assunto da mamme sane in gravidanza. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Domanda difficile, signora! Non sono così esperta sulla questione che mi ha posto, direi che, se non ha la mutazione MTHFR, assumere acido folico già attivo significa per il suo corpo risparmiare un passaggio in termini biochimici, quindi in un certo senso fare comunque meno fatica. Dato che scrive "lo detesto" immagino che le dia particolarmente fastidio e, se ha già sperimentato in una precedente gravidanza un integratore migliore, non vedo perché non ripetere l'esperienza. A volte il nostro corpo ci chiede determinati cibi (le famose "voglie" della gravidanza hanno il loro perché) o ce ne fa rifiutare altri, quindi lo stesso si può applicare agli integratori alimentari che comunque, come ben sappiamo, non sostituiscono la dieta sana ed equilibrata.

Le faccio gli auguri per questa seconda avventura: vedrà come fila veloce il tempo quando si hanno già altri figli! Spero di averle risposto, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



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