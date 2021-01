E’ bene assumere inositolo in associazione all’acido folico?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non è detto che lei abbia bisogno dell’integratore a base di inositolo per cui sarei dell’avviso di raccomandarle solo l’assunzione di acido folico 400 microgrammi per tutto il tempo di ricerca della gravidanza e almeno il primo trimestre della stessa.

Per inciso, l’acido folico è mutuabile (ad esempio Balfolic o Fertifol compresse) e andrebbe assunto se possibile lontano da the e latticini.

L’inositolo può essere di aiuto in caso ci siano delle disfunzioni nell’ovulazione (penso ad esempio alla sindrome dell’ovaio policistico) quindi per monitorare la funzionalità delle sue ovaie mi sento di raccomandarle una visita ginecologica preconcezionale (con prescrizione dei relativi esami del sangue per lei e volendo anche il suo partner ed esecuzione del Pap Test se fosse ormai datato l’ultimo) completa di ecografia pelvica.

Inoltre, un ottimo strumento per monitorare la propria fertilità, è imparare i metodi naturali (ossia il metodo sintotermico Roetzer o Camen e il metodo dell’ovulazione Bllings) da delle insegnanti qualificate.

Vedrà che saranno di grande aiuto nella ricerca della gravidanza ma anche per tenere d’occhio lo stato di salute dell’apparato genitale femminile.

Resto a disposizione se desidera, speriamo di sentirci presto con buone nuove, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto