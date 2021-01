Una domanda di: Valentina

Sto allattando il mio secondo figlio di 5 mesi. Spesso utilizzo

su alcune ferite delle mani oppure sulle guance una crema che contiene acido

ialuronico ( una crema pensata per i neonati) e tra i miei prodotti per il

make up c’è una cipria che contiene anch’ essa acido ialuronico. Ho sempre

usato questi prodotti ma ho recentemente letto che l’ acido ialuronico è

controindicato in gravidanza e allattamento. Mi chiedevo se ciò è vero e che

danni potrei aver causato a mio figlio. Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina,

non ci sono studi sull’uso di acido ialuronico in allattamento.

Considerando le caratteristiche di questa molecola è verosimile che la dose presente nel latte materno sia pressoché trascurabile.

Inoltre, nel suo caso si tratta di applicazione locale, che comporta uno scarso assorbimento.

Non ci sono motivi per ritenere che l’uso delle creme possa aver causato rischi per il bambino.

Cordiali saluti.

