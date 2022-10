Acido muriatico: che rischi per il bambino se si usa in gravidanza?

Una domanda di: Iba

Salve,

sono incinta +22 settimane. Da 2 giorni faccio la pulizia del pavimento con acido muriatico da un’ora al giorno, ma un amica mi dice che e vietato utilizzare l’acido in gravidanza

perche è rischio per il bambino. Ho pulito con i guanti e mascherina FFP2 ma all’ inizio quando ho spruzzato penso di essere stata senza mascherina e guanti ma per cinque minuti e dopo 30 sono tornata in camera con mascherina e guanti per pulire: le finestre aperte sempre.

Sono veramente spaventata: può essere successo qualcosa al bambino?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Iba,

se il locale era ben ventilato (con le finestre aperte) è improbabile che possa avere inalato una quantità pericolosa per il feto.

A maggior ragione se lei non ha avuto mal di gola o difficoltà respiratorie, sintomi che possono essere dovuti all’inalazione dei vapori penso che possa stare tranquilla.

Naturalmente sarà meglio in futuro che lei non faccia uso di prodotti altamente tossici. Con cordialità.

