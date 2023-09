Acido ursodesossicolico: si può prendere in gravidanza?

Una domanda di: Miriam

Volevo chiedere una informazione, io prendo per far defluire la bile e non arrivare ad avere calcoli una compressa di Deursil la sera. Sono preoccupata all’idea di dover smettere se volessi avere una gravidanza. Dovrò farlo oppure no?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Miriam,

gli studi sull’uso di acido ursodesossicolico (Deursil) in gravidanza non documentano un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

I dati disponibili riguardano, però, prevalentemente l’impiego nel II e III trimestre di gravidanza, mentre quelli riguardanti le prime settimane sono limitati. In ogni caso, al momento non è segnalato un aumento del rischio di malformazioni.

Se il suo medico è d’accordo, non è necessario interrompere l’assunzione del farmaco prima del concepimento. In caso di gravidanza le raccomando, però, di valutare con il suo medico se proseguire la terapia o sospenderla temporaneamente (fino al termine del primo trimestre).

Cordiali saluti.

