Acqua tonica in gravidanza: può danneggiare il bambino?

L'acqua tonica in gravidanza andrebbe assunta con cautela per via del contenuto di chinino. Ma nella bibita la quantità di chinino è così bassa da rendere improbabile qualunque effetto indesiderato sul bambino.

Una domanda di: Marcella
Sono alla 21^ settimana di gravidanza e nel mese di agosto ho bevuto un paio di volte una bottiglietta di acqua tonica. Poi ho letto che in gravidanza non va bevuta perché può fare del male al bambino. Può dirmi qualcosa al riguardo?

Gentile signora,
le raccomandazioni sulla cautela nell'assunzione di acqua tonica in gravidanza sono dovute alla presenza di chinino in questa bevanda, ma non sono basate su solide prove scientifiche. Ci sono segnalazioni di alcuni casi di malformazioni in nati da mamme che avevano assunto il medicinale chinino in gravidanza, ma non è documentata dagli studi disponibili un'associazione di tipo causa-effetto tra questo e maggiori rischi per lo sviluppo embrionale. In alcuni casi farmaci che contengono il chinino possono essere impiegati in gravidanza come terapia della malaria. La dose di chinino contenuta nell'acqua tonica è di molto inferiore a quella contenuta nei medicinali ed è alquanto improbabile che possa causare un aumento del rischio di difetti congeniti. Cordiali saluti.

