Acufene comparso all’improvviso: qual è la causa?

Buongiorno, ho 56 anni e sono di Torino. Da circa un mese ho un acufene fisso nell’orecchio sinistro giorno e notte e flautante a destra. È venuto fuori all’improvviso senza alcun motivo non ho mai avuto problemi alle orecchie anche se era da mesi che andavano e venivano gli acufeni ma non ci ho mai fatto caso e mi provocano una forte pressione dentro alle orecchie. Mi danno fastidio tutti i rumori, ho la sensazione di orecchio pieno e netto calo dell’udito. Ho fatto degli esami che è venuto fuori che c’è un’ipoacusia parentale e neurosensoriale bilaterale e che le orecchie hanno un’intensa opacità timpanica. Io soffro da cinque anni di vascolopatia cerebrale e ho un aneurisma cerebrale di 3 mm che curo col Nimotop. Quale potrebbe essere quindi la causa dell’acufene? Preciso che questo acufene è venuto in seguito da una fortissima sinusite con forti starnuti che avevo avuto 2 mesi fa e non mi è più andato via. Le cure fatte con Igroton e Deltacortene non hanno funzionato: da cosa può essere provocato dunque questo acufene? Sarebbe necessaria una T o una RMN all’orecchio per vedere se c’è veramente un idrope o le cause sono altre e servirebbe una RMN all’encefalo? Grazie.



Buongiorno gentile Valter.

L’acufene è un sintomo non una malattia. Le cause possono essere le più svariate e l’anamnesi che lei mi allega è indicativa per alcuni aspetti, il che però non vuol dire che la causa sia necessariamente tra quelle da lei indicate. Sembra sussistere una sordità con componente anche vascolare che già di per sé giustificherebbe il sintomo.

Non descrive la sede dell’aneurisma. Infine lo starnuto potrebbe avere una sua rilevanza. Certamente in quest’ottica è stato eseguito esame impedenzometrico del quale non esibisce i risultati.

Posso pertanto darle una prima risposta in attesa di dati più esaurienti che ovviamente andranno confrontati con il suo specialista di fiducia. Restiamo in vigile attesa.



