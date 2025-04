Adapalene in gel: è pericoloso in gravidanza?

Una domanda di: Anna Gentilissimo Dottore, le scrivo per chiederle un parere su una situazione che ho scoperto solo recentemente e che mi sta un po’ preoccupando. Durante il primo trimestre di gravidanza, ho usato Epiduo Gel quotidianamente, senza sapere che contenesse adapalene, un retinoide che ho letto essere sconsigliato in gravidanza. L’ho scoperto soltanto pochi giorni fa, leggendo con più attenzione la composizione del prodotto. Attualmente sono alla 31ª settimana, e finora la gravidanza è andata bene: tutte le ecografie (inclusa la morfologica) sono risultate nella norma. Vorrei sapere se, secondo lei, è il caso di fare qualche controllo aggiuntivo o se posso stare tranquilla, considerando che ho smesso di usare la pomata da tempo e che l’assorbimento cutaneo dovrebbe essere molto basso. La ringrazio in anticipo per la disponibilità e il suo consiglio. Un caro saluto.



Gentile Anna,

l'adapalene è scarsamente assorbito dopo applicazione cutanea e in molti casi il farmaco non è misurabile nel plasma. La controindicazione all'uso in gravidanza è di tipo prudenziale e tiene conto del fatto che il trattamento può essere sospeso senza particolari rischi per la salute. È, però, improbabile che la quantità assorbita attraverso la cute sia in grado di aumentare i rischi per lo sviluppo dell'embrione e del feto. Il fatto che l'ecografia morfologica e le altre ecografie non abbiano evidenziato problemi è ulteriormente tranquillizzante. Cordiali saluti.



