Addormentata senza rimettere l’anello contraccettivo

Una domanda di: Laura

Ho inserito l’anello nuvaring giovedì sera, venerdì è finito il ciclo mestruale.

Ieri notte ho avuto un rapporto non protetto e ho tolto l’anello, mi sono addormentata e ho dimenticato di reinserirlo per le successive 15 ore.

Volevo sapere se c’è il rischio di una gravidanza ed eventualmente se posso prendere una pillola del giorno dopo per bloccarla.

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’anello vaginale rappresenta una delle possibili varianti della terapia ormonale contraccettiva insieme alla pillola e al sistema transdermica cerotto. Va introdotto il primo mese il primo giorno del ciclo lasciato in sede per 22 giorni rimosso per sei e, dopo la pausa, va reintrodotto un nuovo anello. Così ci si assicura la continuità contraccettiva. E’ possibile rimuovere l’anello per un paio d’ore in caso di necessità nei 22 giorni, ma una pausa più lunga specialmente se è all’inizio del posizionamento potrebbe rappresentare seppur minimo un rischio.

Pertanto potrebbe essere indicato assumere il contraccettivo di emergenza il prima possibile. Cordiali saluti.



