Adenomiosi: il progesterone basta per consentire una gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 18/12/2025 Aggiornato il 18/12/2025

L'adenomiosi può rispondere in parte al progesterone ma questa cura difficilmente è risolutiva per ristabilire la fertilità.

Una domanda di: Ginevra
Salve dottore, soffrendo di adenomiosi ed endometriosi purtroppo ho avuto un primo aborto spontaneo dopo più di due anni di ricerca, dove le mie beta non sono proprio riuscite a crescere e poi sono diminuite in pochi giorni. Di conseguenza mi è stato prescritto Devicius da assumere per 3 - 4 mesi e di conseguenza vedere se è possibile riscontrare di nuovo una gravidanza. Lei pensa che sia una terapia che potrebbe agevolare una futura gravidanza? Anche se assunta per pochi mesi? Dovrebbe migliorare l’utero? Perché a quanto ho capito in queste condizioni non riuscirei mai a portare a termine una gravidanza. Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Ginevra,
il Devicius è un progestinico classico, non è un contraccettivo se lo ricordi, indicato per il trattamento dell'endometriosi. L'adenomiosi di cui lei soffre può rispondere in parte a questo trattamento, se il suo ginecologo lo ritiene indicato, ma la mia opinione è che difficilmente il progesterone basti per ristabilire una fertilità. Quindi l'incoraggiamento è quello di considerare altri problemi che rendono difficile il concepimento. Con i dati che ho a disposizione non posso dirle di più e, se ci scrive l'età (dato fondamentale!) e la sua storia riproduttiva, se il liquido seminale è a posto, potremo esporle un'ipotesi, con i limiti di uno scambio epistolare nel pieno rispetto di quanto le viene consigliato dal suo curante. Questo mio collega, a differenza di me, ha tutte le indicazioni anamnestiche e cliniche per darle il parere più completo. Un saluto cordiale.

Le domande della settimana

