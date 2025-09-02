Adolescente spesso molto stanco: cosa può essere?

Una domanda di: Elisabetta Mio figlio quasi 13 anni, dunque in fase di adolescenza, è un periodo che soprattutto la sera sente il corpo caldo ma la temperatura è sempre sui 36.8 ed è più stanco del solito ... mi dicono che è il testosterone lui è il mio unico figlio e sono molto apprensiva! Mi scusi volevo un suo parere, la ringrazio tanto.



Elena Bozzola Elena Bozzola

Cara mamma Elisabetta,

una temperatura di 36.8°C rappresenta un valore nella norma per suo figlio. La temperatura corporea può variare nel corso della giornata con di solito valori più alti serali e minimi mattutini. La attività fisica, il consumo di cibi caldi, un ambiente caldo e l'assunzione di liquidi caldi possono influire sul dato. L'affaticamento è una sensazione comune a molti ragazzi di questa età che affrontano il periodo di transizione e di sviluppo, rappresentato proprio dalla adolescenza. Come riportato dall'Unicef, ben un adolescente su tre afferma di soffrire regolarmente di affaticamento, definito come sensazione di esaurimento dopo un normale livello di attività. Ma negli adolescenti, affaticamento o stanchezza frequenti non significano solo avere meno energie per la scuola, le attività sociali e altri impegni, ma anche possono influenzare il corretto sviluppo fisico. In molti casi, il problema è correlato a cambiamenti nello stile di vita, in particolare per quanto riguarda le abitudini del sonno. Circa un adolescente su quattro dorme meno di sei ore a notte, ben al di sotto della quantità raccomandata. Esposizione eccessiva agli schermi, specie nelle ore serali, ansia, preoccupazione, possono incidere sulla qualità e quantità del sonno, con difficoltà ad addormentarsi o risvegli ripetuti nella notte. Ma anche la sedentarietà può essere fattori in gioco: gli studi hanno dimostrato che gli adolescenti che svolgono almeno 20 minuti di esercizio fisico intenso quattro o più giorni alla settimana hanno maggiori probabilità di dormire a sufficienza e qualità rispetto agli adolescenti che non lo fanno. Evitare tabacco e alcol, ma anche bevande contenenti caffeina o sostanze simili che possono finire facilmente nelle mani di adolescenti. Anche l'alimentazione fa la sua parte: la carenza di alcuni nutrienti, tra cui il ferro, può portare a stanchezza, indipendentemente dalla concomitante presenza di anemia. Anche il deficit di altre sostanze, come fibre, vitamine del gruppo B, vitamina C, magnesio e zinco, si può associare a stanchezza in fase adolescenziale. In conclusione, corretti stili di vita possono aiutare gli adolescenti in questa fase delicata di crescita. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto