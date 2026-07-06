Aereo e gravidanza: per vincere la paura di volare si può prendere un ansiolitico?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/07/2026 Aggiornato il 06/07/2026

In generale, in gravidanza è meglio evitare l'assunzione di benzodiazepine (la famiglia dei comuni ansiolitici) tuttavia in casi eccezionali, ovvero quando si ha tanta paura di viaggiare in aereo, si può occasionalmente farne uso.

Una domanda di: Azzurra
Sono alla 22^ settimana di gravidanza e dovrò affrontare due voli aerei, rispettivamente di 9 e 4 ore e poi il ritono dopo 5 giorni. Avendo paura di volare mi era stato prescritto Minias, che ho preso con buoni risultati con 14 gocce in voli precedenti alla gravidanza. Posso prenderlo anche in gravidanza?
E se sì in che dosaggio? Inoltre con che strategia? In precedenza partivo con 5 gocce per aumentare in caso di bisogno. Vorrei assumerlo per ridurre l'ansia e possibilmente dormire. Grazie mille.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
in generale in gravidanza è meglio evitare l'assunzione di benzodiazepine (la famiglia di sedativi-ipnotici di cui Minas fa parte) tuttavia in casi eccezionali come quello da lei descritto si può immaginare di farne uso. Si può quindi ipotizzare che lei assuma complessivamente 10-15 gocce all'andata e altrettante al ritorno per tenere a freno la sua ansia. Potrebbe essere che inizi con 5 gocce come in passato e poi aggiusti la dose al bisogno oppure che prenda magari direttamente 10 gocce in modo da riuscire anche a dormire: dipende dall'orario di partenza del volo aereo. Nel volo di nove ore sarà utile alzarsi almeno un paio di volte per sgranchirsi le gambe (in gravidanza la coagulazione del sangue è facilitata, pertanto l'immobilità stando seduta non è tanto consigliabile) e, scommetto, fare la pipì (in gravidanza ogni occasione è buona). Spero di aver risposto alla sua domanda, non mi resta che augurarvi buon viaggio, cordialmente.

Ansiolitico in gravidanza

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