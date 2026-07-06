Aereo e gravidanza: per vincere la paura di volare si può prendere un ansiolitico?

Una domanda di: Azzurra Sono alla 22^ settimana di gravidanza e dovrò affrontare due voli aerei, rispettivamente di 9 e 4 ore e poi il ritono dopo 5 giorni. Avendo paura di volare mi era stato prescritto Minias, che ho preso con buoni risultati con 14 gocce in voli precedenti alla gravidanza. Posso prenderlo anche in gravidanza? E se sì in che dosaggio? Inoltre con che strategia? In precedenza partivo con 5 gocce per aumentare in caso di bisogno. Vorrei assumerlo per ridurre l'ansia e possibilmente dormire. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

in generale in gravidanza è meglio evitare l'assunzione di benzodiazepine (la famiglia di sedativi-ipnotici di cui Minas fa parte) tuttavia in casi eccezionali come quello da lei descritto si può immaginare di farne uso. Si può quindi ipotizzare che lei assuma complessivamente 10-15 gocce all'andata e altrettante al ritorno per tenere a freno la sua ansia. Potrebbe essere che inizi con 5 gocce come in passato e poi aggiusti la dose al bisogno oppure che prenda magari direttamente 10 gocce in modo da riuscire anche a dormire: dipende dall'orario di partenza del volo aereo. Nel volo di nove ore sarà utile alzarsi almeno un paio di volte per sgranchirsi le gambe (in gravidanza la coagulazione del sangue è facilitata, pertanto l'immobilità stando seduta non è tanto consigliabile) e, scommetto, fare la pipì (in gravidanza ogni occasione è buona). Spero di aver risposto alla sua domanda, non mi resta che augurarvi buon viaggio, cordialmente.



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