Aerosol in allattamento? Meglio evitare

Una domanda di: Ana

Sto allattando e vorrei sapere se posso fare l’aerosol ed eventualmente cosa

ci posso mettere come farmaco. Al momento sto prendendo del paracetamolo.

Aspetto sue notizie. La ringrazio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Ana,

l’efficacia dei farmaci somministrati tramite aerosol (per esempio cortisonici, broncodilatatori, mucolitici) nel trattamento dei sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori come tosse, raffreddore o mal di gola non è documentata da solide prove scientifiche. L’uso di questi farmaci è indicato prevalentemente nella terapia della bronchite asmatica ricorrente nei bambini piccoli o, in alcuni casi, nelle crisi asmatiche.

Consideri, inoltre, che in questo periodo l’impiego dell’aerosol richiede particolare cautela, in caso di infezione COVID-19 l’aerosol potrebbe favorire la trasmissione del virus nell’ambiente domestico.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto