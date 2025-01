Ago grande per un prelievo a un piccolissimo: cosa può accadere?

Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

un ago inadatto per dimension può rompere la vena, determinando un piccolo ematoma localizzato che generalmente nel tempo viene riassorbito, con la parete venosa che si ricostituisce. L’uso di aghi di diverse dimensioni si può rendere necessario per difficoltà di approccio al prelievo, vuoi per scarsa visione delle vene superficiali, vuoi per richieste di quantità di sangue significativa per la necessità di effettuare numerose analisi ematochimiche. Con cordialità.

