Aiuto: ha mangiato la sua cacca!

Una domanda di: Un papà disperato

Caro dottore,

il mio bambino di otto mesi ha mangiato un po’ della sua cacca. Cosa posso fare? Quali rischi corre? Conviene dargli un antibiotico?

La prego mi risponda al più presto, grazie di vero cuore.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà, quasi certamente non accadrà assolutamente nulla: non è raro che un bambino manipoli le sue feci e poi porti le mani in bocca, mentre è davvero raro che si autoinfettino. Tenga presnete che l’apparato digerente è sempre lo stesso e che l’organismo conosce e riconosce il suo prodotto, senza fornire reazioni avverse venendovi in contatto anche se per una via non usuale e non ortodossa. Posto tutto questo, le consiglio di tenere il suo piccolo sotto osservazione: se dovessero comparire vomito o diarrea (che sono i disturbi che potrebbero essere determinati dall’ingestione di feci) gli somministri con il cucchiaino una soluzione idratante (si prepara con acqua e una miscela di principi attivi in bustina, reperibili in farmacia), utile per prevenire la disidratazione e poi telefoni al pediatra curante per metterlo al corrennte della situazione. In genere comunque, ripeto, non succede nulla. Cari saluti.

