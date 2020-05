Aiuto: la mia bimba beve poco!

Una domanda di: Michela

Buongiorno, mia figlia di 16 mesi beve davvero poco, nonostante io glielo proponga spesso, solo150 ml circa al giorno. Possono essere sufficienti? Non beve latte. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il fabbisogno idrico (di liquidi) medio al giorno per un piccolo di 16 mesi dovrebbe essere di 1200 ml, compresi anche i cibi (specie frutta e verdura, brodo e yogurt).

C’è comunque un meccanismo naturale che sollecita il senso di sete e che dovrebbe preservare da rischi, anche se spesso non viene percepito con chiarezza o comunque non è così forte da indurre il bambino a chiedere di bere.

Allora una prova indiretta di sufficiente assunzione di liquidi consiste nell’osservare i pannolini bagnati di pipì: s elo sono, se dopo alcune ore e al mattino sono pesanti, quindi intrisi di urine significa che l’acqua non manca nella dieta. Va detto anche che se il bambino cresce a un ritmo regolare, è vivace, reattivo, si muove e gioca contento e reattivo è difficile pensare a carenze. Visto però l’arrivo della stagione calda, proponga oltre acqua semplice, anche frutti, tenendo presnete che, a parte la banana, tutta la frutta possiede molto contenuto acquoso. Con cordialità.

